FACUA informa

Boletín semanal número 924
12/07/2026

Nueva denuncia contra Vito Quiles por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake

FACUA Málaga exige a Endesa que dé explicaciones sobre el corte de luz masivo ocurrido en el distrito de Palma-Palmilla

FACUA Sevilla organiza tres charlas formativas sobre la factura eléctrica

FACUA Euskadi insta al Departamento de Educación a que garantice menús alternativos en los comedores de todos los centros educativos

El TSJM confirma una multa de 600.000 euros a Naturgy tras la denuncia de FACUA por un recargo ilegal a los usuarios de GLP

FACUA Asturias apoya a la fundación Mar de Niebla de Gijón y condena los ataques sufridos en su futura sede

La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia la dramática situación de los asentamientos de migrantes

FACUA Sevilla imparte cinco charlas sobre consumo responsable en colegios e institutos de la provincia

FACUA denuncia que el Europarlamento se ha plegado al lobby aéreo legalizando el recargo fraudulento por el equipaje de mano

FACUA denuncia a una web que vende macetas utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA

Le acusaron de manipular el contador: FACUA Galicia logra que Naturgy anule a un usuario una factura de 950 euros

Metlife se negó a cancelarle un seguro de accidentes del que decidió desistir... hasta que actuó FACUA Galicia

FACUA recuerda que los hoteles y alojamientos turísticos no pueden exigir una foto ni escanear el DNI para el check-in

FACUA denuncia ante la Fiscalía a los responsables de Social Energy por seguir ofertando servicios estando en preconcurso de acreedores

FACUA Granada celebra su 51ª Asamblea General de Socios

Gobierno PP-Vox: FACUA Andalucía denuncia que el pacto blanquea la xenofobia, promueve el negacionismo climático y ataca el asociacionismo

Vito Quiles pone su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe y vulnera las leyes de servicios digitales y protección de datos

FACUA y la Fundación FACUA celebran tres foros de debate para impulsar la reflexión sobre su funcionamiento interno

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