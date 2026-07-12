FACUA informa
Boletín semanal número 924
12/07/2026
Nueva denuncia contra Vito Quiles por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake
FACUA Málaga exige a Endesa que dé explicaciones sobre el corte de luz masivo ocurrido en el distrito de Palma-Palmilla
FACUA Sevilla organiza tres charlas formativas sobre la factura eléctrica
FACUA Euskadi insta al Departamento de Educación a que garantice menús alternativos en los comedores de todos los centros educativos
El TSJM confirma una multa de 600.000 euros a Naturgy tras la denuncia de FACUA por un recargo ilegal a los usuarios de GLP
FACUA Asturias apoya a la fundación Mar de Niebla de Gijón y condena los ataques sufridos en su futura sede
La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia la dramática situación de los asentamientos de migrantes
FACUA Sevilla imparte cinco charlas sobre consumo responsable en colegios e institutos de la provincia
FACUA denuncia que el Europarlamento se ha plegado al lobby aéreo legalizando el recargo fraudulento por el equipaje de mano
FACUA denuncia a una web que vende macetas utilizando como gancho a un joven con síndrome de Down generado con IA
Le acusaron de manipular el contador: FACUA Galicia logra que Naturgy anule a un usuario una factura de 950 euros
Metlife se negó a cancelarle un seguro de accidentes del que decidió desistir... hasta que actuó FACUA Galicia
FACUA recuerda que los hoteles y alojamientos turísticos no pueden exigir una foto ni escanear el DNI para el check-in
FACUA denuncia ante la Fiscalía a los responsables de Social Energy por seguir ofertando servicios estando en preconcurso de acreedores
FACUA Granada celebra su 51ª Asamblea General de Socios
Gobierno PP-Vox: FACUA Andalucía denuncia que el pacto blanquea la xenofobia, promueve el negacionismo climático y ataca el asociacionismo
Vito Quiles pone su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe y vulnera las leyes de servicios digitales y protección de datos
FACUA y la Fundación FACUA celebran tres foros de debate para impulsar la reflexión sobre su funcionamiento interno
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