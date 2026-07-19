FACUA informa
Boletín semanal número 925
19/07/2026
FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de la tienda online AllZone
FACUA Cádiz pide a Correos que aclare el futuro de la oficina de la barriada Río San Pedro de Puerto Real
Prevención de incendios en Andalucía: La Junta y los ayuntamientos incumplen los protocolos del Plan Infoca
FACUA denuncia ante la Fiscalía y la AEPD a una supuesta empresa que se dedica a engañar a los afectados por el cierre de Social Energy
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento retira la señal de ciclocalle pero sigue sin señalizar verticalmente el carril Bus-Taxi
Subida en la prima del seguro sin avisar previamente: FACUA lleva más de un año esperando una respuesta de la Dirección General de Seguros
FACUA Euskadi pide ampliar el horario de la oficina del servicio de handling en el aeropuerto de San Sebastián
FACUA Andalucía apoya la petición de una moratoria de los vertidos mineros al Guadalquivir
El centro educativo Zurriola Ikastola reacciona a la denuncia de FACUA
La OCU se anuncia en Google aprovechando las búsquedas sobre FACUA
Naranjas (7,7%), manzanas golden (5,5%) y peras conferencia (4,4%), los alimentos básicos que más se han encarecido en julio
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento confunde a los conductores con un supuesto carril Bus-Taxi con señalización contradictoria
Mutua Madrileña le sube la prima de su seguro de coche sin avisarle: FACUA logra que le devuelvan los 174 euros que le cobraron de más
FACUA critica que eurodiputados de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, Bildu, PP, Vox y SALF apoyasen legalizar el recargo del equipaje de mano
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio