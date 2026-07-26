FACUA informa
Boletín semanal número 926
26/07/2026
FACUA denuncia a la tienda online del youtuber Nil Ojeda por no aplicar los descuentos del 99% que anunció si España ganaba el Mundial
FACUA Córdoba denuncia el deplorable estado de limpieza del Nuevo Arcángel e insta al Ayuntamiento a que realice una inspección sanitaria
FACUA Huelva reclama al Ayuntamiento de Moguer que instale bancos y mejore la accesibilidad de la barriada de San José de Mazagón
FACUA Andalucía exige a la Junta que aclare por qué demoró la activación del plan de evacuación ante los incendios en Los Gallardos
Daniel Esteve comparece ante una jueza de Valencia tras acusar de prevaricación a la fiscal Susana Gisbert, Mónica Oltra y Rubén Sánchez
FACUA Sevilla imparte dos formaciones sobre las redes sociales y sus riesgos
FACUA Galicia reitera la necesidad de que se mejore la red ferroviaria de la comunidad para solucionar los constantes retrasos de trenes
Tras las reivindicaciones de FACUA Córdoba, el estadio Nuevo Arcángel se convierte en un espacio libre de humos
FACUA denuncia a la crema cuasimilagrosa ArtroGel por prometer ser "100% efectivo" y la regeneración de los tejidos en "solo unos días"
FACUA Extremadura reclama que se habilite un registro electrónico para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz
FACUA Cádiz denuncia al festival La Movida Sound por cobrar de gastos de gestión y limitar el derecho al reembolso
FACUA Córdoba reivindica una vez más que el Nuevo Arcángel sea declarado estadio libre de humo antes del inicio de LaLiga
FACUA Andalucía exige una respuesta coordinada de la Junta ante los continuos cortes de luz en barrios vulnerables
Inhabilitación de Holaluz: FACUA aconseja a los usuarios revisar bien las ofertas de otras compañías si quieren seguir en el mercado libre
FACUA alerta de la llamada a revisión a algunos Hyundai por un problema en los tubos de vacío que afectaría al sistema de frenado
Eduardo Inda, condenado tras inventar que un informe de la Guardia Civil señala a Rubén Sánchez como "miembro de una red de acoso"
FACUA Euskadi denuncia la falta de matronas en el Servicio Vasco de Salud
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