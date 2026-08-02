FACUA informa

Boletín semanal número 927
02/08/2026

FACUA explica a los afectados por los graves incendios forestales cómo pueden reclamar los daños

FACUA Cádiz advierte de posibles cobros indebidos en las facturas del agua de Barbate y exige la devolución de las cantidades

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar un suministro de agua en condiciones de calidad en María Auxiliadora

El gasóleo es un 24% más caro que hace doce meses según el análisis de FACUA

FACUA cumple seis años vetada en La Sexta

FACUA critica que las comunidades del PP planten al Ministerio de Universidades en su reunión sobre financiación

FACUA Cádiz denuncia que MoneyMan intenta bloquear una reclamación exigiendo para contestar copia del DNI del presidente de la asociación

FACUA Sevilla celebra una formación sobre consumo responsable en el CEPER Valdés Leal

FACUA Huelva insta a la Junta de Andalucía a incluir una partida en los Presupuestos de 2027 para reactivar el hospital de Aracena

No paga más quien más residuos genera: FACUA Cádiz cuestiona la nueva tasa de basura de Jerez

FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento sobre la actividad de su oficina antiocupación

FACUA Sevilla imparte un taller sobre nuevas tecnologías en Alanís de la Sierra

Avanzalia y AED: FACUA aconseja revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre tras la inhabilitación de ambas

Expedientes sin tramitar desde 2022: FACUA Sevilla denuncia el colapso del servicio municipal de Consumo

La Mesa Social del Agua de Andalucía reclama a la Junta una política de transición hídrica justa en lo social, territorial y ambiental

FACUA Sevilla muestra su firme apoyo al derecho a la comunidad musulmana a disponer de un lugar de culto en la ciudad

Tras la denuncia de FACUA, Extremadura multa con 3.000 euros a la empresa de autobuses LEDA por no disponer de teléfono de atención gratuito

Tarjeta 65: FACUA Andalucía pide a la Junta que articule la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios

Contenedores "mutilados": FACUA Córdoba cuestiona que se invirtieran 17 millones en un modelo que se ha demostrado ineficaz

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