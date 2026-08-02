FACUA informa
Boletín semanal número 927
02/08/2026
FACUA explica a los afectados por los graves incendios forestales cómo pueden reclamar los daños
FACUA Cádiz advierte de posibles cobros indebidos en las facturas del agua de Barbate y exige la devolución de las cantidades
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a garantizar un suministro de agua en condiciones de calidad en María Auxiliadora
El gasóleo es un 24% más caro que hace doce meses según el análisis de FACUA
FACUA cumple seis años vetada en La Sexta
FACUA critica que las comunidades del PP planten al Ministerio de Universidades en su reunión sobre financiación
FACUA Cádiz denuncia que MoneyMan intenta bloquear una reclamación exigiendo para contestar copia del DNI del presidente de la asociación
FACUA Sevilla celebra una formación sobre consumo responsable en el CEPER Valdés Leal
FACUA Huelva insta a la Junta de Andalucía a incluir una partida en los Presupuestos de 2027 para reactivar el hospital de Aracena
No paga más quien más residuos genera: FACUA Cádiz cuestiona la nueva tasa de basura de Jerez
FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento sobre la actividad de su oficina antiocupación
FACUA Sevilla imparte un taller sobre nuevas tecnologías en Alanís de la Sierra
Avanzalia y AED: FACUA aconseja revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre tras la inhabilitación de ambas
Expedientes sin tramitar desde 2022: FACUA Sevilla denuncia el colapso del servicio municipal de Consumo
La Mesa Social del Agua de Andalucía reclama a la Junta una política de transición hídrica justa en lo social, territorial y ambiental
FACUA Sevilla muestra su firme apoyo al derecho a la comunidad musulmana a disponer de un lugar de culto en la ciudad
Tras la denuncia de FACUA, Extremadura multa con 3.000 euros a la empresa de autobuses LEDA por no disponer de teléfono de atención gratuito
Tarjeta 65: FACUA Andalucía pide a la Junta que articule la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios
Contenedores "mutilados": FACUA Córdoba cuestiona que se invirtieran 17 millones en un modelo que se ha demostrado ineficaz
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio