FACUA informa

Boletín semanal número 928
09/08/2026

FACUA logra que Editorial Planeta anule dos contratos que hizo firmar a un anciano con demencia para comprar joyas por 3.279 euros

El administrador del Reggaeton Beach Festival se deshizo del negocio poco antes de que Consumo resolviera su expediente sancionador

Volotea, condenada a reembolsar a un socio de FACUA los 18 euros que pagó por viajar de Madrid a Murcia con su maleta de mano

Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de Sevilla impulsa una causa judicial contra Vito Quiles por posible estafa al recaudar donaciones

Tras la denuncia de FACUA, Consumo multa con 320.000 euros al Reggaeton Beach Festival por impedir el acceso con comida y bebida

FACUA reclama al Rayo Vallecano que reembolse dinero de los abonos a quienes no puedan acudir a los partidos fuera de la Comunidad de Madrid

FACUA Sevilla imparte un curso online sobre digitalización bancaria

FACUA Córdoba denuncia el agravamiento del abandono del Cementerio de San Rafael y reclama una actuación urgente del Ayuntamiento y Cecosam

El segundo julio más caro de la historia: la factura de la luz del usuario medio se sitúa en los 94 euros, según el análisis de FACUA

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