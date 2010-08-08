FACUA informa
Boletín semanal número 93
08/08/2010
Telecomunicaciones, banca y seguros, lo más denunciado por los consumidores andaluces en el primer semestre de 2010
El precio de alquilar un coche varía hasta un 431% dentro de la misma ciudad
FACUA Córdoba tendrá participación en las políticas de transporte
Orange facturó a un usuario más de 1.000 euros por una llamada de 0 segundos 'realizada' a sí mismo durante un vuelo con el móvil apagado
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