FACUA informa

Boletín semanal número 93
08/08/2010

Telecomunicaciones, banca y seguros, lo más denunciado por los consumidores andaluces en el primer semestre de 2010

El precio de alquilar un coche varía hasta un 431% dentro de la misma ciudad

FACUA Córdoba tendrá participación en las políticas de transporte

Orange facturó a un usuario más de 1.000 euros por una llamada de 0 segundos 'realizada' a sí mismo durante un vuelo con el móvil apagado

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