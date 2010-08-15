FACUA informa
Boletín semanal número 94
15/08/2010
El precio de la ITV de un turismo varía hasta un 154% según la comunidad autónoma
FACUA alerta de una estafa en Internet suplantando la identidad de Spanair
Ono se traga sus amenazas a un socio de FACUA y anula dos facturas con 18.000 llamadas falsas a líneas 905
Ocho de cada diez pasajeros creen que Fomento no garantiza la protección de sus derechos por la falta de controles sobre las aerolíneas
La actividad física en la infancia
FACUA Sevilla evita la subida retroactiva en las tarifas de Sevici anunciada por el Ayuntamiento
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