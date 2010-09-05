FACUA informa

Boletín semanal número 97
05/09/2010

FACUA Jaén alerta de un posible fraude en las revisiones del gas

Fallece el presidente de FACUA Jaén, Pedro Muñoz Ramón

FACUA Jaén ofrece una serie de recomendaciones a los padres ante 'la vuelta al cole'

FACUA alerta de posibles fraudes en anuncios de alquiler de viviendas en Internet

FACUA critica la decisión de Renfe de eliminar la tarifa Última Hora sin previo aviso

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