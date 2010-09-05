FACUA informa
Boletín semanal número 97
05/09/2010
FACUA Jaén alerta de un posible fraude en las revisiones del gas
Fallece el presidente de FACUA Jaén, Pedro Muñoz Ramón
FACUA Jaén ofrece una serie de recomendaciones a los padres ante 'la vuelta al cole'
FACUA alerta de posibles fraudes en anuncios de alquiler de viviendas en Internet
FACUA critica la decisión de Renfe de eliminar la tarifa Última Hora sin previo aviso
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