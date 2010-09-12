FACUA informa

Boletín semanal número 98
12/09/2010

FACUA apoya la huelga general y convoca un Día sin Compras el 29 de septiembre

FACUA denuncia a Gol Televisión por dar de alta a sus clientes en un servicio no solicitado para subirles el precio

Continúan sin solucionarse los problemas en la facturación del suministro eléctrico en varios municipios de la provincia de Cádiz

Telecomunicaciones, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores jiennenses en el primer semestre del año

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