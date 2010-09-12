FACUA informa
Boletín semanal número 98
12/09/2010
FACUA apoya la huelga general y convoca un Día sin Compras el 29 de septiembre
FACUA denuncia a Gol Televisión por dar de alta a sus clientes en un servicio no solicitado para subirles el precio
Continúan sin solucionarse los problemas en la facturación del suministro eléctrico en varios municipios de la provincia de Cádiz
Telecomunicaciones, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores jiennenses en el primer semestre del año
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio