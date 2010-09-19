FACUA informa

Boletín semanal número 99
19/09/2010

La asociación de consumidores toledana Unidad inaugura su sede

FACUA Andalucía edita una guía sobre los aceites de oliva

FACUA alerta que con la crisis aumentan los fraudes mediante falsas ofertas de trabajo

El Día sin Compras, en la prensa

CCOO y UGT de Sevilla llaman a los ciudadanos a que secunden el Día sin Compras promovido por FACUA en apoyo a la huelga general

FACUA alerta de un fraude por SMS que hace creer a los usuarios que su compañía de móvil premia su fidelidad con 200 mensajes gratis

FACUA Catalunya presenta su página 'web'

'Diario de Mallorca' entrevista al presidente de FACUA Balears

Orange factura a una usuaria cientos de euros en llamadas imposibles 'realizadas' simultáneamente

Pasajeros que fueron reubicados por la cancelación de un crucero Pullmantur sufren una nueva avería en el buque de sustitución

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