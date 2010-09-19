FACUA informa
Boletín semanal número 99
19/09/2010
La asociación de consumidores toledana Unidad inaugura su sede
FACUA Andalucía edita una guía sobre los aceites de oliva
FACUA alerta que con la crisis aumentan los fraudes mediante falsas ofertas de trabajo
El Día sin Compras, en la prensa
CCOO y UGT de Sevilla llaman a los ciudadanos a que secunden el Día sin Compras promovido por FACUA en apoyo a la huelga general
FACUA alerta de un fraude por SMS que hace creer a los usuarios que su compañía de móvil premia su fidelidad con 200 mensajes gratis
FACUA Catalunya presenta su página 'web'
'Diario de Mallorca' entrevista al presidente de FACUA Balears
Orange factura a una usuaria cientos de euros en llamadas imposibles 'realizadas' simultáneamente
Pasajeros que fueron reubicados por la cancelación de un crucero Pullmantur sufren una nueva avería en el buque de sustitución
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