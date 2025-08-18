Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Royal Faucon, Vieux Porche y Mariotte
La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco, aunque no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas.
España-18/08/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en que