Andalucía decreta alerta alimentaria por listeria en chicharrón y morcilla de la marca Jupe Jerez
Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio algún producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo.
FACUA.org
Andalucía-26/06/2026
Imagen: Jupe Jerez.
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria en chicharrón grande y morcilla de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cá