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Andalucía decreta alerta alimentaria por listeria en chicharrón y morcilla de la marca Jupe Jerez

Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio algún producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo.

FACUA.org
Andalucía-26/06/2026

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria en chicharrón grande y morcilla de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cá

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