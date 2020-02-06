Más noticias

Descubren un nuevo tipo de ataque que manipula el brillo de las pantallas LCD para filtrar datos de PCs

Los atacantes pueden utilizar estas pequeñas modulaciones en el brillo, detectándolas y recuperándolas a través de una señal de vídeo, ya sea de una cámara de vigilancia, un 'smartphone' o una 'webcam'.

Europa Press
Internacional-06/02/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo tipo de ciberataque que utiliza la alteración del brillo de las pantallas de cristal líquido (LCD) equipadas por los ordenadores para filtrar los datos del dispositivo, como archivos y contraseñas, sin que el usuario sea cons

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos