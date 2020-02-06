Descubren un nuevo tipo de ataque que manipula el brillo de las pantallas LCD para filtrar datos de PCs
Los atacantes pueden utilizar estas pequeñas modulaciones en el brillo, detectándolas y recuperándolas a través de una señal de vídeo, ya sea de una cámara de vigilancia, un 'smartphone' o una 'webcam'.
Europa Press
Internacional-06/02/2020
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Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo tipo de ciberataque que utiliza la alteración del brillo de las pantallas de cristal líquido (LCD) equipadas por los ordenadores para filtrar los datos del dispositivo, como archivos y contraseñas, sin que el usuario sea cons