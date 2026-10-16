El Centro para la Defensa del Consumidor - CDC de El Salvador
El CDC quiere ser una organización referente en la investigación, promoción y movilización social en defensa de los Derechos Económicos y Sociales de las personas consumidoras.
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El Salvador-16/10/2026
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El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), surgió en 1991 como resultado de una coordinación entre sectores sociales (organizaciones de mujeres, cooperativas de consumo, organizaciones comunitarias en zonas urbanas), que coincidieron en el interés de promover la d