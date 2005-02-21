El Gobierno británico amplía a 397 la lista de productos contaminados con el colorante cancerígeno Sudan I
FACUA muestra su preocupación al haberse detectado el colorante rojo Sudan I en productos de firmas tan extendidas como Marks & Spencer, McDonald's, Heinz, Schweppes/Coca Cola Enterprises y Unilever.
FACUA.org
España-21/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la Agencia de Estándares Alimentarios (Food Standars Agency) del Reino Unido ha ampliado en treinta y ocho la lista de productos contaminados con el colorante cancerígeno Sudan I, pasando de los 359 que hizo p