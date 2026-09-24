En camino hacia la transición energética
Promoción del consumo responsable y la educación ambiental como herramientas para avanzar en la transición energética.
FACUA.org
Colombia-24/09/2026
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Nina Rodríguez, representante de Educar Consumidores en el encuentro de saberes sobre energías renovables y transición energética.
La organización Educar Consumidores participó, entre el 24 y el 29 de abril de 2026 en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta sobre transición energética, donde trabajó junto con organizaciones social