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En camino hacia la transición energética

Promoción del consumo responsable y la educación ambiental como herramientas para avanzar en la transición energética.

FACUA.org
Colombia-24/09/2026
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La organización Educar Consumidores participó, entre el 24 y el 29 de abril de 2026 en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta sobre transición energética, donde trabajó junto con organizaciones social

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