¿Eres un afectado por la Listeria en productos de Magrudis? Únete a FACUA para reclamar indemnizaciones
La asociación puede ayudarte a reclamar por los perjuicios sufridos, tanto en tu salud como las consecuencias económicas derivadas de la listeriosis.
FACUA.org
España-27/08/2019
Si eres uno de los afectados por listeriosis como consecuencia del brote provocado por la contaminación en la carne mechada de La Mechá y otros productos de la empresa Magrudis, FACUA-Consumidores en Acción puede ayudarte a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
¿Quién puede reclamar?
Puede reclamar indemnizaciones cualquier persona que haya sufrido listeriosis vinculada al brote que se originó en una serie de productos fabricados por la empresa sevillana Magrudis SLU.
¿Qué requisitos debo cumplir para reclamar con FACUA?
Para que FACUA actúe en tu nombre y reclame la indemnización, es necesario que cumplas el requisito de ser
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