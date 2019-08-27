¿Eres un afectado por la Listeria en productos de Magrudis? Únete a FACUA para reclamar indemnizaciones

Si eres uno de los afectados por listeriosis como consecuencia del brote provocado por la contaminación en la carne mechada de La Mechá y otros productos de la empresa Magrudis, FACUA-Consumidores en Acción puede ayudarte a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos. ¿Quién puede reclamar? Puede reclamar indemnizaciones cualquier persona que haya sufrido listeriosis vinculada al brote que se originó en una serie de productos fabricados por la empresa sevillana Magrudis SLU. ¿Qué requisitos debo cumplir para reclamar con FACUA? Para que FACUA actúe en tu nombre y reclame la indemnización, es necesario que cumplas el requisito de ser

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