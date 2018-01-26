Ex jefe de Servicio de la Junta denuncia que fue cesado tras negarse a inflar las subvenciones de UCA-UCE
Su destitución se produjo en 2010. La directora general de Consumo era la actual alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana María Romero Obrero.
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Andalucía-26/01/2018
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El ex jefe del Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta Luis Escribano, denuncia que fue cesado tras negarse a inflar las subvenciones a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).