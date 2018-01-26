FACUA.tv

Ex jefe de Servicio de la Junta denuncia que fue cesado tras negarse a inflar las subvenciones de UCA-UCE

Su destitución se produjo en 2010. La directora general de Consumo era la actual alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana María Romero Obrero.

FACUA.org
Andalucía-26/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El ex jefe del Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta Luis Escribano, denuncia que fue cesado tras negarse a inflar las subvenciones a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos