FACUA y Al-Andalus denuncian que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía reducirán en un 400% la cuantía de las sanciones y favorecerán el archivo de muchos expedientes
La Junta de Andalucía da un paso atrás en la regulación del comercio al consensuar los cambios en la Ley con empresarios y sindicatos de espaldas a los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-14/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus denuncian que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía consensuadas por la Administración, los