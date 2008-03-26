Federconsumatori pide que se haga pública la lista de productos contaminados con dioxinas
Análisis realizados en la región italiana de Campania detectaron niveles elevados de dioxina en algunos ejemplares de mozzarella.
FACUA.org
Europa-26/03/2008
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La asociación de consumidores italiana Federconsumatori ha demandado hoy que se haga pública lo más pronto posible la lista de los productos afectados por la alarma de la dioxina y que se den a conocer los resultados de los análisis que se han realizado hasta ahora.