Fojucc participa durante 2026 en varias jornadas de debate sobre derecho de los consumidores
15 de marzo Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA.org
Chile-16/03/2026
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Acto con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Jornada de planificación y programa FOJUCC 2026
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las personas Consumidoras, el día 12 de marzo realizamos un evento FOJUCC Talks, en dependencias del Centro de Recursos Educativos para el Consumo Responsable (CRECORE), que tuvo como propósito conversa