La Aesan alerta de la presencia de Listeria en quesos frescos de vaca de las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa
Están afectados por la alerta todos los lotes de los productos implicados cuya fecha de caducidad sea del 6 de julio de 2026 o anterior.
FACUA.org
España-22/05/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón, Galicia y Castilla y