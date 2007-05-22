La CE propone una estrategia común de lucha contra la 'cibercriminalidad'
Un grupo criminal que está siendo investigado por fraudes bancarios a través de Internet ha ingresado 100 millones de dólares en los últimos años.
FACUA.org
Europa-22/05/2007
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El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, presentó hoy una estrategia europea para luchar contra la cibercriminalidad que aboga por crear una red comunitaria de fuerzas de seguridad especializadas en Inte