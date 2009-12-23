La CNE aprueba su informe sobre la propuesta de Industria para colocar el déficit tarifario
Pide que el consumidor pague por los costes realmente incurridos y que la retribución de las eléctricas sea ajustada a sus costes.
FACUA.org
España-23/12/2009
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó este martes su informe sobre la propuesta de Real Decreto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el mismo se establece el precio y las condiciones de cesión de los