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La CNE aprueba su informe sobre la propuesta de Industria para colocar el déficit tarifario

Pide que el consumidor pague por los costes realmente incurridos y que la retribución de las eléctricas sea ajustada a sus costes.

FACUA.org
España-23/12/2009
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó este martes su informe sobre la propuesta de Real Decreto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En el mismo se establece el precio y las condiciones de cesión de los

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