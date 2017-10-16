La CNMC sanciona a seis estaciones de servicio por no remitir información sobre precios y ventas anuales
Impone multas por un total de 37.500 euros al considerarlas responsables de diferentes incumplimientos de la obligación de remisión de datos en materia de suministro de combustible a vehículos.
Europa Press
España-16/10/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a seis estaciones de servicio multas por un total de 37.500 euros al considerarlas responsables de diferentes incumplimientos de la obligación de remisión de información en