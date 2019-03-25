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Lanzan una campaña de difamación contra el director del documental '¿Trileros del agua?'

Correos anónimos dirigidos a numerosas instituciones invitan a visitar una web dedicada a atacar al periodista especializado en información medioambiental Ricardo Gamaza.

FACUA.org
España-25/03/2019
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El periodista especializado en información medioambiental Ricardo Gamaza está siendo objeto de una campaña de difamación. Correos anónimos dirigidos a numerosas instituciones invitan a visitar una página web desde la que se intenta minar

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