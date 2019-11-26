Listeria: Ordenan la retirada de todos los productos de la quesería guipuzcoana Berroeta
Tras detectarse la bacteria en quesos curados elaborados este año a partir de leche de oveja.
FACUA.org
España-26/11/2019
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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha ordenado la reitrada del mercado de todos los quesos elaborados por la quesería ubicada en Ezkio-Itsaso Berroeta SC por la presencia de Listeria monocytogenes.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico en una not