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Listeria: Ordenan la retirada de todos los productos de la quesería guipuzcoana Berroeta

Tras detectarse la bacteria en quesos curados elaborados este año a partir de leche de oveja.

FACUA.org
España-26/11/2019
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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha ordenado la reitrada del mercado de todos los quesos elaborados por la quesería ubicada en Ezkio-Itsaso Berroeta SC por la presencia de Listeria monocytogenes.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en una not

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