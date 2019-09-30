Magrudis pudo distribuir unos 110.000 kilos de carne desde que comenzó a vender productos con Listeria
El primer lote contaminado del que se tiene conocimiento se puso en el mercado en diciembre de 2018. Sólo en sus últimos tres meses de actividad, el entramado distribuyó 39.211 kilos de productos.
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España-30/09/2019
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Las dos naves del entramado Magrudis, en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el entramado Magrudis pudo distribuir unos 110.000 kilos de carne desde que comenzó a vender productos con Listeria en diciembre de 2018 hasta que fue ordenada la retirada del mercado y la paralización de la producci&oacut