Nace el proyecto de Confederación Iberoamericana de Consumidores
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Internacional-10/09/2026
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Los representantes de las tres organizaciones promotoras del proyecto valoraron necesario el abrir un proceso de reuniones con distintas organizaciones latinoamericanas
El día 7 de julio de 2026, cuando se constató que el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC no tenía capacidad de continuar su funcionamiento, se celebró una reunión a la que asistieron la Asociación Peruana de Consu