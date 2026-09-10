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Nace el proyecto de Confederación Iberoamericana de Consumidores

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Internacional-10/09/2026
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El día 7 de julio de 2026, cuando se constató que el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC no tenía capacidad de continuar su funcionamiento, se celebró una reunión a la que asistieron la Asociación Peruana de Consu

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