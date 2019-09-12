Nueva alerta alimentaria por Listeria: productos de la marca malagueña La Montanera del Sur
FACUA reclama un cambio en el modelo y recuerda que los protocolos de autocontrol no están dando garantías.
FACUA.org
Andalucía-12/09/2019
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La Junta de Andalucía ha ordenado inmovilizar los productos de la marca La Montanera del Sur, fabricados por la empresa de Benaoján (Málaga) Incarybe SL. El análisis de su Chicharrón Especial ha dado positivo en Listeria. Ya hay un afectado confirmado.