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Productos prohibidos, falta de etiquetado... FACUA Córdoba detecta irregularidades en el Mercado Navideño

La asociación critica la pasividad del Ayuntamiento de la capital, que debería haber ordenado inspecciones previas de las instalaciones como durante el transcurso del evento.

FACUA.org
Córdoba-20/11/2017
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FACUA Córdoba denuncia numerosas irregularidades en el Mercado Navideño instalado en la Plaza de las Tendillas, que carece de vigilancia y controles higiénicos sanitarios, como la falta de los etiquetados obligatorios e incluso la comercialización de productos no autor

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