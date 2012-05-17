Rubén Ochandiano, Virginia Rodríguez y Jorge Roelas protagonizan una campaña contra las empresas que no responden de sus productos
FACUA pondrá en marcha una serie de denuncias contra aquéllas que se desentienden de las garantías de los productos que fabrican o venden, y las que engañan a los consumidores haciéndoles creer que son menores de los plazos establecidos en la legislación, dos años en España.
FACUA.org
España-17/05/2012
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Los artistas Rubén Ochandiano (uno de los protagonistas de la serie Toledo y que dirige actualmente la obra