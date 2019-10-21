Sanidad ordena retirar los productos cárnicos de la empresa Wilke por un brote de Listeria en Alemania
Están identificados mediante la marca de identificación oval DE EV 203 EG, presente en todos los envases.
Europa Press
Internacional-21/10/2019
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Imagen: Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado retirar de los canales de comercialización todos los productos cárnicos del fabricante Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG</