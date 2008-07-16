Spanair reducirá su plantilla en 1.100 trabajadores y cancelará nueve rutas
Dejará en tierra quince aviones y cancelará las rutas entre Madrid-Barajas y Munich, Girona, San Sebastián, Granada y Oviedo, así como los enlaces Barcelona-Zurich, Bilbao-Málaga y Bilbao-Jerez.
FACUA.org
España-16/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Spanair anunció hoy la puesta en marcha de un plan de viabilidad que supondrá un recorte de plantilla de 1.100 trabajadores, un total de 900 empleos a tiempo completo, y la cancelación de nueve rutas «deficitarias», además de dejar en tierra a unos quince avione