Rubén Sánchez
Por esto les molestan tanto nuestras subvenciones
Editorial del episodio 129 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
26/9/2026
Ahora, Vivanta: nadie podía sospechar esto
Editorial del episodio 128 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
19/9/2026
¿Moroso yo?
Editorial del episodio 127 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/7/2026
Medio millón de afectados por otro fraude masivo
Editorial del episodio 126 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/7/2026
Otra vez lo mismo con los combustibles
Editorial del episodio 125 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/7/2026
El Gobierno no actúa contra el fraude en los seguros
Editorial del episodio 124 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
27/6/2026
Bertín Osborne estrena teleco: un cúmulo de irregularidades nunca visto
Editorial del episodio 123 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/6/2026
Imposible controlar tantos fraudes con tan pocos recursos
Editorial del episodio 122 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/6/2026
¿Cuántas tragedias necesitan para tomarse esto en serio?
Editorial del episodio 121 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/6/2026
Alguien ha multado a alguien
Editorial del episodio 120 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
30/5/2026
¿No creéis que ya está bien de poner la otra mejilla?
Editorial del episodio 119 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
23/5/2026
Vox siembra el bulo de que el Gobierno financia la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Editorial del episodio 118 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
16/5/2026
Apagón: las eléctricas quieren quedarse con nuestras indemnizaciones
Editorial del episodio 117 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
9/5/2026
Nos estamos jugando la democracia
Editorial del episodio 116 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
2/5/2026
Necesitamos multas contundentes para que defraudar no salga rentable
Editorial del episodio 115 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
25/4/2026
No, Eduardo Inda, a diferencia de ti, yo nunca tuve relación con el corrupto Villarejo
Okdiario publicará este miércoles el bulo de que FACUA y Rubén Sánchez encargaron a la empresa del excomisario una denuncia y una nota de prensa contra Ausbanc.
21/4/2026
¿Volver a pagar por un billete ya comprado?
Editorial del episodio 114 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/4/2026
Inicio 4 nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles
Los cuatro nuevos procedimientos judiciales que voy a emprender van a sumarse a las 26 causas que lamentablemente tengo abiertas frente a ultraderechistas. Y el primero de ellos voy a plantearlo en los juzgados de Sevilla dentro de unas horas.
15/4/2026
La rebaja fiscal de los combustibles, otro fiasco
Editorial del episodio 113 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/4/2026
¿Soy miembro de una red de acoso? Hoy toca desmontar otro bulo de 'Okdiario'
7/4/2026
¿Vives de alquiler? Esto te interesa
Editorial del episodio 112 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/4/2026
Ayúdanos: a nosotros no nos paga Repsol ni Movistar ni Mercadona
Editorial del episodio 111 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/3/2026
Ni topes a los precios ni a los márgenes: el Gobierno recurre otra vez al maquillaje fiscal
Editorial del episodio 110 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/3/2026
Juan Roig pide... ¿y el Gobierno obedece?
Editorial del episodio 109 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/3/2026
Aprovechar la guerra para forrarse
Editorial del episodio 108 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/3/2026
A partir de ahora, señalemos a los responsables
Editorial del episodio 107 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/2/2026
¿Qué le pasa al PSOE con los alquileres?
Editorial del episodio 106 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/2/2026
Nadie actúa contra las mentiras de Quirón
Editorial del episodio 105 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/2/2026
Comprendemos los retrasos, pero que no nos tomen por tontos las compañías
Editorial del episodio 104 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/2/2026
Hay que empoderarse frente al odio y las amenazas
Editorial del episodio 103 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/1/2026
El odio ultra utiliza a los muertos en Adamuz
Editorial del episodio 102 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/1/2026
La extrema derecha nos ataca de nuevo: ayúdanos
Editorial del episodio 101 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/1/2026
Cien programas contándote lo que otros no quieren que sepas
Editorial del episodio 100 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/12/2025
¿Se acabó impedir el acceso con comida de fuera a los festivales?
Editorial del episodio 99 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/12/2025
El caos de las balizas
Editorial del episodio 98 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/12/2025
Destapando las caras del Black Fraude
Editorial del episodio 97 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/11/2025
Nos la están colando con la subida de los dulces navideños
Editorial del episodio 96 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/11/2025
Nueva ley de atención a la clientela, la misma desprotección de siempre
Editorial del episodio 95 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/11/2025
¿Por qué hacemos política?
Editorial del episodio 94 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/11/2025
Si no gritamos más fuerte, las eléctricas seguirán forrándose a nuestra costa
Editorial del episodio 93 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/11/2025
Lamentable falta de transparencia del Ministerio de Consumo
Editorial del episodio 92 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
25/10/2025
Una ley que nos proteja
Editorial del episodio 91 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/10/2025
Presidente Moreno Bonilla, deje de mentir y haga su trabajo
Editorial del episodio 90 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/10/2025
El mayor escándalo sanitario de la democracia
Editorial del episodio 89 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/10/2025
¿El anuncio más machista de la década?
Editorial del episodio 88 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
27/9/2025
Consumo nos clava las tijeras
Editorial del episodio 87 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/9/2025
Bailando el agua a Ryanair
Editorial del episodio 86 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/9/2025
Empodérate frente a las gasolineras
Editorial del episodio 85 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
12/7/2025
Consumidores más protegidos
Editorial del episodio 84 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
5/7/2025
Ryanair miente (otra vez)
Editorial del episodio 83 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/6/2025
Cero energético: ¿cero sanciones?
Editorial del episodio 82 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/6/2025
Ya es hora de que las eléctricas nos indemnicen por sus 'olvidos'
Editorial del episodio 81 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/6/2025
El lobby aéreo intenta que nos recorten derechos
Editorial del episodio 80 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/6/2025
El fraude relámpago de sietevuelos.com
Editorial del episodio 79 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/5/2025
Comprar entradas se ha convertido en profesión de riesgo
Editorial del episodio 78 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/5/2025
Así funcionan los 'influencers' del odio
Editorial del episodio 77 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/5/2025
Maldita la hora en que todo se privatizó
Editorial del episodio 76 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
3/5/2025
"Más periodismo": Cinco años vetados en La Sexta
Editorial del episodio 75 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
26/4/2025
Macrocausas judiciales en manos de fondos de inversión
Editorial del episodio 74 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
12/4/2025
Un poquito de transparencia, ministro Bustinduy
Editorial del episodio 73 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
5/4/2025
Por fin una multa de verdad al sector inmobiliario
Editorial del episodio 72 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/3/2025
Así lanzan la caña las eléctricas acusando de fraude a los usuarios
Editorial del episodio 71 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/3/2025
¿Eres consciente del fraude del menudeo?
Editorial del episodio 70 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/3/2025
Caso Magrudis: nadie ha aprendido la lección
Editorial del episodio 69 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/3/2025
El odio de los salvapatrias
Editorial del episodio 68 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/2/2025
¿Por qué tenemos que pagar hasta siete veces más de lo que cobran los agricultores por los productos del campo?
Editorial del episodio 67 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/2/2025
¿El fin del spam telefónico?
Editorial del episodio 66 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/2/2025
"Loco comunista"
Editorial del episodio 65 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/2/2025
Por qué es un error marcharnos de Twitter/X
Editorial del episodio 64 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/1/2025
Vuelven a incumplirse los protocolos ante intoxicaciones alimentarias
Editorial del episodio 63 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/1/2025
A Elon Musk no le pueden salir gratis las estafas publicitarias
Editorial del episodio 62 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
10/1/2025
¿Una ley antibulos? No nos vengamos tan arriba
Editorial del episodio 61 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/12/2024
Si nadie mira, nadie multa
Editorial del episodio 60 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/12/2024
¿Tú también te apuntas a la orgía?
Editorial del episodio 59 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/12/2024
Guerra judicial contra los mercenarios de la desinformación
Editorial del episodio 58 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/11/2024
Esto no es otra broma: multazo de 179 millones de euros a las aerolíneas
Editorial del episodio 57 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/11/2024
Todos somos necesarios en la guerra contra los bulos
Editorial del episodio 56 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/11/2024
El carnaval de las mentiras
Editorial del episodio 55 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/11/2024
Dar la talla cuando ya no haya cámaras
Editorial del episodio 54 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/11/2024
Por muchos bulos y odio que siembren, no van a lograr callarnos
Editorial del episodio 53 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
25/10/2024
El último éxito de Pablo Motos ha llegado con bronca, pero sin Broncano
Editorial del episodio 52 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
11/10/2024
Los supermercados nos engañan con falsos descuentos
Editorial del episodio 51 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
4/10/2024
Se le acabó la fiesta
Editorial del episodio 50 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
27/9/2024
PP, Vox y Junts, unidos para evitar que baje el precio de la vivienda
Editorial del episodio 49 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
20/9/2024
Unámonos para cambiar las cosas
Editorial del episodio 48 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
13/9/2024
Frente al odio, me quedo con tu grandeza
Editorial del episodio 47 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
5/7/2024
Los fraudes en rebajas campan a sus anchas ante la falta de controles
Editorial del episodio 46 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
28/6/2024
Aquí manda Mercadona
Editorial del episodio 45 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
21/6/2024
Así nos enfrentamos al sindicato del bulo
Editorial del episodio 44 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/6/2024
Tras lograr una multa de más de 150 millones al sector aéreo, todavía hay quien pregunta para qué sirve FACUA
Editorial del episodio 43 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/6/2024
El multicondenado Javier Negre bate un nuevo récord judicial
Editorial del episodio 42 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/5/2024
¿Nadie piensa hacer nada ante los incumplimientos de la ley de vivienda?
Editorial del episodio 41 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/5/2024
Quiebra otra multinacional envuelta en irregularidades ante las que nadie hizo nada
Editorial del episodio 40 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/5/2024
El vídeo que Javier Negre ya no quiere que veas
Editorial del episodio 39 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
10/5/2024
Guerra contra los bulos: paremos el ventilador de mierda
Editorial del episodio 38 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
3/5/2024
Consulta sobre la Feria de Sevilla: el alcalde ha faltado al respeto a miles de sevillanos
26/4/2024
Que se pongan a la cola
Editorial del episodio 37 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
19/1/2024
La mano que firma el contrato
Editorial del episodio 35 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/12/2023
Caso Iberdrola: visto para sentencia
Editorial del episodio 33 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/12/2023
¿Black Friday o Black Fraude?
Editorial del episodio 32 del póscast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/11/2023