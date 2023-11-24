Rubén Sánchez

Inicio 4 nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles

Los cuatro nuevos procedimientos judiciales que voy a emprender van a sumarse a las 26 causas que lamentablemente tengo abiertas frente a ultraderechistas. Y el primero de ellos voy a plantearlo en los juzgados de Sevilla dentro de unas horas.

15/4/2026