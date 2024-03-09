El máximo órgano de gobierno de FACUA Andalucía es su Congreso, que se reúne cada cuatro años para decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la Junta Directiva de la Federación.



Al menos una vez al año se celebra la Asamblea General, donde se aprueba el programa de actividades y sus presupuestos. Los delegados que cada Asociación provincial lleva al Congreso y la Asamblea General se establece de forma proporcional a su número de socios individuales.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en los congresos y las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la organización y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



Para agilizar su funcionamiento y garantizar la operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, las dos vicepresidencias, la Tesorería y al menos un vocal.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en el 10º Congreso de FACUA Andalucía, celebrado el 3 de mayo de 2024.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

Manuel Baus Japón



Secretario general

Jordi Castilla López



Vicepresidente primero

David Cifredo Franco



Vicepresidenta segunda

Lola García Gómez



Tesorera

María Ángeles Ayerbe Cazalla



Vocales ejecutivos

Jesús Yesa Herrera

Rocío Algeciras Cabello

Isabel María Moya García

Carmen Campos García

Eva María Pérez Hernández

Olga Ruiz Legido

Rubén Sánchez García

Vocales territoriales

Isabel Haro Campos (Almería)

Yolanda Silva Martínez (Cádiz)

Francisco Martínez Claus (Córdoba)

María del Mar Solera Valero (Granada)

Emilio Sánchez Estevez (Huelva)

Miguel Dueñas Jiménez (Jaén)

Susana Ranea Díaz (Málaga)

Raquel Naranjo Torres (Sevilla)