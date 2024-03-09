El máximo órgano de gobierno de FACUA Andalucía es su Congreso, que se reúne cada cuatro años para decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la Junta Directiva de la Federación.
Al menos una vez al año se celebra la Asamblea General, donde se aprueba el programa de actividades y sus presupuestos. Los delegados que cada Asociación provincial lleva al Congreso y la Asamblea General se establece de forma proporcional a su número de socios individuales.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en los congresos y las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la organización y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Para agilizar su funcionamiento y garantizar la operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, las dos vicepresidencias, la Tesorería y al menos un vocal.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en el 10º Congreso de FACUA Andalucía, celebrado el 3 de mayo de 2024.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Manuel Baus Japón
Secretario general
Jordi Castilla López
Vicepresidente primero
David Cifredo Franco
Vicepresidenta segunda
Lola García Gómez
Tesorera
María Ángeles Ayerbe Cazalla
Vocales ejecutivos
Jesús Yesa Herrera
Rocío Algeciras Cabello
Isabel María Moya García
Carmen Campos García
Eva María Pérez Hernández
Olga Ruiz Legido
Rubén Sánchez García
Vocales territoriales
Isabel Haro Campos (Almería)
Yolanda Silva Martínez (Cádiz)
Francisco Martínez Claus (Córdoba)
María del Mar Solera Valero (Granada)
Emilio Sánchez Estevez (Huelva)
Miguel Dueñas Jiménez (Jaén)
Susana Ranea Díaz (Málaga)
Raquel Naranjo Torres (Sevilla)
Esta página se actualizó por última vez el 3 de mayo de 2024