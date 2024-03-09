El máximo órgano de gobierno de FACUA Asturias es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Para agilizar su funcionamiento y garantizar la operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresidencia y la Tesorería así como aquellos otros miembros que apruebe la Junta Directiva.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

Juan Carlos Sánchez Hernández

Secretaria general

María Elena Fernández Varela

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido



Tesorera

Verónica Sánchez Ordoñez



Vocales

María del Rosario Sánchez

Jesús Gómez González

SECRETARIADO PERMANENTE

Juan Carlos Sánchez Hernández (presidente)

Olga Ruiz Legido (vicepresidenta)

María Elena Fernández Varela (secretaria general)

Verónica Sánchez Ordóñez (tesorera)