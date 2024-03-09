El máximo órgano de gobierno de FACUA Cataluña es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:

Gerard Hernández Roig

Vicepresidenta:

Olga Ruiz Legido

Secretario general:

Judith Pizarro Castellnou

Tesorera:

Rosa María Losa Alastruey

Vocales:

Máximo Juan Blanco Berga

José Luis Nueno Sanz

Pere Hernández Sánchez

Tania Martín López

Isidre Puig Bunich

Joan Faidella Munill

Jordi Juan Arnal