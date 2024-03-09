El máximo órgano de gobierno de FACUA Cataluña es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Gerard Hernández Roig
Vicepresidenta:
Olga Ruiz Legido
Secretario general:
Judith Pizarro Castellnou
Tesorera:
Rosa María Losa Alastruey
Vocales:
Máximo Juan Blanco Berga
José Luis Nueno Sanz
Pere Hernández Sánchez
Tania Martín López
Isidre Puig Bunich
Joan Faidella Munill
Jordi Juan Arnal
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 25 de marzo de 2026.