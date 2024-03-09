El máximo órgano de gobierno de FACUA Castilla-La Mancha es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Francisco Ferrer Cuesta

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido

Secretario general

Florencio Pérez Ciruana



Tesorero

Fernando Clemente Navarro Ochando



Vocales

Juan Manuel Ramírez Fernández

Antonio López Albarracín

Carlos Palencia Palencia

Rosa María Peinado Reíllo

María Ángeles Castellano Valverde

José Vicente Abades Fernández