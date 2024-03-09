El máximo órgano de gobierno de FACUA Castilla-La Mancha es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Francisco Ferrer Cuesta
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretario general
Florencio Pérez Ciruana
Tesorero
Fernando Clemente Navarro Ochando
Vocales
Juan Manuel Ramírez Fernández
Antonio López Albarracín
Carlos Palencia Palencia
Rosa María Peinado Reíllo
María Ángeles Castellano Valverde
José Vicente Abades Fernández
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 27 de mayo de 2025.