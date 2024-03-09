El máximo órgano de gobierno de FACUA Córdoba es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Francisco Martínez Claus
Secretario general
Antonio Francisco Armenteros Ortiz
Tesorero
José María Benavides Sánchez
Vocales
Marta Pérez Pericet
María Cordón Castro
María del Carmen Castillo Martínez
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 19 de diciembre de 2023.