El máximo órgano de gobierno de FACUA Extremadura es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
José Manuel Núñez Domínguez
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretaria general
María Isabel Moreno García
Tesorero
Juan Diego Segura Merino
Vocal
Raquel Moralo Serrano
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 15 de mayo de 2026.