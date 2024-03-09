El máximo órgano de gobierno de FACUA Extremadura es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA

Presidente

José Manuel Núñez Domínguez

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido

Secretaria general

María Isabel Moreno García

Tesorero

Juan Diego Segura Merino

Vocal

Raquel Moralo Serrano