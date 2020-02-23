FACUA informa
Boletín semanal número 591
23/02/2020
FACUA Comunidad Valenciana celebra una charla sobre cambio climático
Los alumnos de la Fundación Sopeña acuden a FACUA Sevilla para conocer el funcionamiento de la asociación
FACUA advierte de que no prohibir la publicidad de casas de apuestas incumpliría el acuerdo de Gobierno
FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento convierta a Cruzcampo en patrocinador oficial del Carnaval
FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento a solucionar los problemas con la venta de entradas del Teatro Falla
FACUA Málaga detecta irregularidades en los precios de varias cafeterías de la Universidad de Málaga
El pleno del Ayuntamiento de Cádiz acuerda reclamar a la Junta que revoque el desalojo de FACUA Cádiz
FACUA pide a Agricultura un doble etiquetado que informe sobre el precio de origen de los productos
FACUA Madrid ofrece una charla sobre los cambios en el sector bancario y su gestión digital
FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la clínica dental Black and White
FACUA Córdoba lanza cuatro nuevos pódcast con información útil sobre consumo
Una empresa de recobro acosaba a una señora mayor con 80% de discapacidad por una deuda falsa con Jazztel
FACUA insta a Educación de Asturias a solucionar las deficiencias del Colegio Campoamor de Gijón
FACUA Andalucía critica que la Junta priorice la educación privada en lugar de apostar por la pública
El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que incorpore el control judicial al 'Decretazo digital'
Casas de apuestas: FACUA considera insuficientes las limitaciones publicitarias anunciadas por Garzón
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Madrid multa al festival Tomavistas con 2.500 euros
Tras la denuncia de FACUA, la Junta insta a Yelmo a que no impida entrar con alimentos en toda Andalucía
Tras la acción de FACUA, Iberdrola devuelve 3.400 euros a un usuario al que acusó de engancharse a la luz
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