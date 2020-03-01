FACUA informa
Boletín semanal número 592
01/03/2020
Reivindicación de FACUA: Garzón anuncia acciones judiciales contra empresas que cometan fraudes masivos
Junta Arbitral Nacional dice que Fnac debe entregar los móviles cuyo precio vinculó a "error informático"
Tras la denuncia de FACUA, Consumo abre una investigación a Ryanair por publicidad engañosa
FACUA insiste en reclamar al Gobierno que se informe del precio de origen en los productos del campo
Coronavirus: el Gobierno y la OMS indican que llevar mascarilla por la calle es innecesario
FACUA reclama medidas a Garzón para evitar que negocios fraudulentos simulen ser asociaciones de usuarios
FACUA denuncia a Ryanair por publicidad engañosa al afirmar que es la aerolínea más ecológica de Europa
Travel Jigsaw cobró 600 euros a un usuario por daños en un coche de alquiler cubierto por un seguro
FACUA detecta diferencias de hasta el 249% en las tarifas móviles con llamadas ilimitadas de 25 compañías
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