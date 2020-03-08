FACUA informa
Boletín semanal número 593
08/03/2020
FACUA Catalunya celebra dos charlas informativas por el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA reclama a Sanidad de Aragón que solucione los graves retrasos en las distintas especialidades
Coronavirus: Los afectados por las cancelaciones de vuelos tienen derecho a la devolución del billete
FACUA alerta de la retirada de unos pendientes dorados de TEDi por su alto contenido en níquel
Ya puedes votar a los nominados a #ElAnuncioMásMachista del año
FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a garantizar que los VMP no obstaculizan la vía pública
FACUA Catalunya imparte un curso sobre atención al consumidor a alumnos del Institut Forma't
FACUA Euskadi insta al Gobierno Vasco a garantizar que se respetan los límites de velocidad en la BI-2757
FACUA batallará en los tribunales para que se anulen todos los intereses en las hipotecas con IRPH
FACUA alerta de la orden de retirada de varios lotes del fármaco para el estreñimiento Nico-hepatocyn
FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Fuente de Cantos que no cobre por los días de agua turbia
FACUA Euskadi insta a Salud a aumentar el personal técnico en los hospitales de Galdakao y Urduliz
FACUA detecta diferencias de hasta un 100% en el precio de la garrafa de aceite de oliva virgen extra
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