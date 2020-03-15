FACUA informa
Boletín semanal número 594
15/03/2020
Renfe facilitará a partir del 16 de marzo los cambios y anulaciones de billetes debido al coronavirus
Coronavirus: FACUA insta al Gobierno a modificar la política de cancelación y cambio de billetes de Renfe
FACUA Catalunya imparte una charla sobre derechos de los consumidores en la Universidad Rovira y Virgili
Este domingo 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA Cádiz denuncia la mala fe de la Junta al ordenar el desahucio precipitado de su sede
Coronavirus: FACUA pide a Sánchez participar en las reuniones que está manteniendo con agentes sociales
FACUA insta a las aerolíneas a devolver de forma inmediata los billetes de los vuelos a Italia
Coronavirus: FACUA insta al Gobierno a poner al servicio de la sanidad pública los recursos de la privada
FACUA alerta del riesgo de lesiones por el tambor de varias lavadoras Bosch, Siemens, Neff y Balay
FACUA Andalucía critica que la Junta reforme por decretazo 27 normas que afectan a la actividad económica
Impuestos: Iberdrola, Naturgy, Cepsa, CHC y Feníe corrigen su publicidad tras las denuncias de FACUA
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio