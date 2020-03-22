FACUA informa
Boletín semanal número 595
22/03/2020
FACUA considera vital el cierre total de centros de trabajo y comercios (salvo bienes esenciales)
FACUA denuncia a Vueling al negar la devolución de los billetes cancelados por orden de las autoridades
FACUA Andalucía insta al SAS a garantizar mascarillas para todos los trabajadores de centros sanitarios
FACUA pide cambios en los requisitos de la moratoria de hipotecas: es inviable a corto plazo
Éstas son las reivindicaciones trasladadas ya por FACUA al Ministerio de Consumo ante el estado de alarma
FACUA alerta de la retirada de un llavero de TEDi por su alto valor del plastificante DEHP
Covid-19: Únete a la plataforma de afectados de FACUA para reclamar a aerolíneas, agencias de viajes...
FACUA pide al Gobierno y las CCAA que garanticen la gratuidad de tv y wifi en los hospitales
FACUA insta al Gobierno a extender la moratoria en el pago de hipotecas a los créditos al consumo
Coronavirus: Requisitos para pedir una moratoria en el pago de la hipoteca
FACUA pide al Gobierno que prohíba subidas en telecos ante la paralización de las portabilidades
Covid-19: Estos son los requisitos que debes cumplir para que no te corten luz, gas o agua por impago
FACUA reclama al Gobierno que apruebe una línea de ayudas públicas al alquiler de vivienda
FACUA recurrirá la puesta en libertad provisional del propietario de Magrudis y su hijo
FACUA Euskadi reclama que se garantice una atención correcta a los ancianos del centro Bizkotxalde
Más de 1.000 consumidores se unen en 24h a la plataforma de FACUA para reclamar gastos de avión, hotel...
Covid-19: FACUA pide la paralización del cobro de hipotecas y cortes de suministros por impago
Covid-19: FACUA crea una plataforma de afectados para reclamar a aerolíneas, hoteles, academias...
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