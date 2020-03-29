FACUA informa
Boletín semanal número 596
29/03/2020
Los usuarios de Sabadell pueden reclamar la devolución de las nuevas comisiones si las desconocían
FACUA Andalucía y CCOO piden a la Junta que detenga la normativa de las Zonas de Gran Afluencia Turística
Moratoria de hipotecas: Bankia cambia su web y exige ahora cumplir los 4 supuestos de vulnerabilidad
FACUA Madrid ve alarmante que el Gobierno de la Comunidad no sepa dónde están los aviones con mascarillas
Moratoria de hipotecas: Bankia pide cumplir "un supuesto" de vulnerabilidad pero 8 bancos exigen los 4
Protección de los consumidores: Iglesias se compromete a mantener una interlocución permanente con FACUA
La secretaria general y el vicepresidente de FACUA se reúnen con Pablo Iglesias y Alberto Garzón
FACUA suspende su 4º Congreso y fijará nueva fecha cuando finalice el estado de alarma
FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a dotar de equipos de protección a los farmacéuticos
FACUA Sevilla reclama la devolución del importe de los abonos de las sillas y palcos de Semana Santa
FACUA pide una investigación a la CNMC: el barril de petróleo ha bajado un 45% y la gasolina sólo un 8%
FACUA denuncia a Ryanair por demorar hasta 28 días las devoluciones en vuelos cancelados
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento que incluya la moratoria de pago a los alquileres de viviendas de Sareb
Ahorrar en estado de alarma: cambiar la tarifa eléctrica al PVPC abarata el recibo hasta un 29%
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