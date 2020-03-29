FACUA informa

Boletín semanal número 596
29/03/2020

Los usuarios de Sabadell pueden reclamar la devolución de las nuevas comisiones si las desconocían

FACUA Andalucía y CCOO piden a la Junta que detenga la normativa de las Zonas de Gran Afluencia Turística

Moratoria de hipotecas: Bankia cambia su web y exige ahora cumplir los 4 supuestos de vulnerabilidad

FACUA Madrid ve alarmante que el Gobierno de la Comunidad no sepa dónde están los aviones con mascarillas

Moratoria de hipotecas: Bankia pide cumplir "un supuesto" de vulnerabilidad pero 8 bancos exigen los 4

Protección de los consumidores: Iglesias se compromete a mantener una interlocución permanente con FACUA

La secretaria general y el vicepresidente de FACUA se reúnen con Pablo Iglesias y Alberto Garzón

FACUA suspende su 4º Congreso y fijará nueva fecha cuando finalice el estado de alarma

FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a dotar de equipos de protección a los farmacéuticos

FACUA Sevilla reclama la devolución del importe de los abonos de las sillas y palcos de Semana Santa

FACUA pide una investigación a la CNMC: el barril de petróleo ha bajado un 45% y la gasolina sólo un 8%

FACUA denuncia a Ryanair por demorar hasta 28 días las devoluciones en vuelos cancelados

FACUA Madrid pide al Ayuntamiento que incluya la moratoria de pago a los alquileres de viviendas de Sareb

Ahorrar en estado de alarma: cambiar la tarifa eléctrica al PVPC abarata el recibo hasta un 29%

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