FACUA informa
Boletín semanal número 598
12/04/2020
Covid-19: Organizaciones de usuarios de América Latina y España publican informe sobre medidas adoptadas
FACUA pide al Gobierno que prohíba suspender líneas móviles de prepago por no recargar el saldo
FACUA considera de extrema urgencia la aprobación del ingreso mínimo vital que estudia el Gobierno
Movistar reacciona a la petición de FACUA: reactivará líneas de prepago que agoten el plazo de recarga
FACUA denuncia al Festival Viñarock: ya no permite reclamar el reembolso de sus entradas
FACUA Madrid reclama a Ayuso menús de las becas comedor más saludables que los de Rodilla y Telepizza
FACUA alerta de la retirada de unos pendientes plateados de TEDi por su alto contenido en níquel
FACUA Cádiz imparte talleres online sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en el estado de alarma
Tienes derecho al reembolso en 7 días si cancelan el vuelo y en 74 si eres tú quien desiste de viajar
FACUA pide a las telecos que reactiven las líneas de prepago que han agotado los plazos para sus recargas
FACUA Málaga insta a la Agrupación de Cofradías a reembolsar de inmediato el abono de sillas y tribunas
FACUA se suma a las organizaciones que reclaman el inmediato levantamiento del bloqueo a Cuba
FACUA Andalucía rechaza la apertura de grandes superficies en los festivos de Semana Santa
Las aseguradoras de decesos deben devolver el coste de los servicios no prestados en el estado de alarma
Movistar comunica a sus clientes que congela las tarifas promocionales, como solicitó FACUA
FACUA lanza un simulador para acceder a las moratorias, quitas y ayudas en los alquileres de viviendas
¿Sabes que cada kWh de luz te cuesta hasta un 71% más por estar en el mercado libre? Cambia al PVPC
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