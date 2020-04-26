FACUA informa
Boletín semanal número 600
26/04/2020
FACUA recurre ante la Audiencia Provincial la libertad provisional de los responsables de Magrudis
FACUA Sevilla denuncia a una empresa por revender entradas para los toros y no permitir su reembolso
Endesa oferta un "15% de descuento" en el consumo, pero tras él sigue siendo mucho más caro que el PVPC
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) asegura que ha cerrado todos los sobres con mascarillas
FACUA critica que el BdE mantenga en secreto más de 400 apercibimientos por publicidad engañosa
FACUA insta al Ministerio de Transportes a arreglar la autovía A8 a la altura de Navia (Asturias)
BBVA va oferir a un usuari un compte lliure de comissions ... i després li va cobrar 334 euros en comissions
BBVA ofertó a un usuario una cuenta libre de comisiones... y después le cobró 334 euros en comisiones
FACUA Madrid insta a la Comunidad a reforzar la Atención Primaria para asegurar el proceso de desescalada
FACUA se suma al manifiesto Acción Global por el Clima para el 24 de abril
FACUA Extremadura insta a solventar de manera urgente los cortes de luz del barrio del Gurugú en Badajoz
FACUA Sevilla crea una plataforma de afectados para exigir el dinero de los abonos de la Carrera Oficial
El 83% de los consumidores ha detectado subidas de precios en el estado de alarma
Evo Banco, condenada a devolver 2.600 euros a un usuario que pagó a una web falsa que simulaba ser Airbnb
FACUA insta a Medio Ambiente de Asturias a solucionar los problemas de contaminación de varios municipios
El Ayuntamiento de Sevilla inicia el procedimiento de devolución de las tasas de las casetas de Feria
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