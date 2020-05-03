FACUA informa

Boletín semanal número 601
03/05/2020

Andalucía retira mascarillas donadas a hospitales de varias comunidades y vendidas a farmacias

FACUA Andalucía critica que la Agencia de la Competencia ignore su función de proteger a los consumidores

Si han cancelado o cambiado de fecha un concierto o festival, tienes derecho a recuperar tu dinero

FACUA reclama a Infraestructuras de Asturias que solvente las deficiencias de la carretera AS-12

Liberbank devuelve a un usuario 940 euros de reclamaciones por descubierto que le cobró durante seis años

FACUA Sevilla denuncia al Consejo de Hermandades ante la Junta debido a la inacción del Ayuntamiento

FACUA Madrid insta a la Comunidad a medicalizar de formar urgente las residencias de mayores

FACUA Sevilla pide que se aclare cuál era la situación de los centros de mayores antes de la pandemia

Moratoria de alquiler: FACUA reclama una herramienta gratuita para conocer los inmuebles de un arrendador

El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para pedir la moratoria de alquiler

FACUA publica el número 3.000 de su boletín de noticias 'Consumidores en Acción'

FACUA denuncia al festival Warm Up por negarse a reembolsar el dinero de las entradas

FACUA Sevilla imparte varias charlas 'online' sobre derechos de los usuarios en el estado de alarma

Únete a la plataforma de FACUA #QuieroMiDinero para reclamar parte del importe del seguro de tu vehículo

FACUA pide a Salud de Navarra que garantice el funcionamiento del sistema de salud en el estado de alarma

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