FACUA informa
Boletín semanal número 601
03/05/2020
Andalucía retira mascarillas donadas a hospitales de varias comunidades y vendidas a farmacias
FACUA Andalucía critica que la Agencia de la Competencia ignore su función de proteger a los consumidores
Si han cancelado o cambiado de fecha un concierto o festival, tienes derecho a recuperar tu dinero
FACUA reclama a Infraestructuras de Asturias que solvente las deficiencias de la carretera AS-12
Liberbank devuelve a un usuario 940 euros de reclamaciones por descubierto que le cobró durante seis años
FACUA Sevilla denuncia al Consejo de Hermandades ante la Junta debido a la inacción del Ayuntamiento
FACUA Madrid insta a la Comunidad a medicalizar de formar urgente las residencias de mayores
FACUA Sevilla pide que se aclare cuál era la situación de los centros de mayores antes de la pandemia
Moratoria de alquiler: FACUA reclama una herramienta gratuita para conocer los inmuebles de un arrendador
El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para pedir la moratoria de alquiler
FACUA publica el número 3.000 de su boletín de noticias 'Consumidores en Acción'
FACUA denuncia al festival Warm Up por negarse a reembolsar el dinero de las entradas
FACUA Sevilla imparte varias charlas 'online' sobre derechos de los usuarios en el estado de alarma
Únete a la plataforma de FACUA #QuieroMiDinero para reclamar parte del importe del seguro de tu vehículo
FACUA pide a Salud de Navarra que garantice el funcionamiento del sistema de salud en el estado de alarma
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